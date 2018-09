1,1 Millionen für 20 Krippenplätze

Bauausschuss macht den Weg frei für die naturnahe Einrichtung der Waldkita Christuskirche

von Klaus Plath

22. September 2018, 16:05 Uhr

Grünes Licht für mehr Krippenplätze in Uetersen. Einstimmig, bei Enthaltung der Grünen, hat der Ausschuss für Bau- und Verkehrswesen − kurz: Bauausschuss − beschlossen, die Planung und Umsetzung für zwei naturnahe Krippengruppen (20 Plätze) für den Waldkindergarten der Christuskirche voranzutreiben. Entsprechende Haushaltsmittel sollen im Haushaltsjahr 2019 zur Verfügung gestellt werden. Damit folgte der Ausschuss der Beschlussvorlage und signalisierte gegenüber der Kita-Trägerin Christuskirche, als Bauherrin für das zu errichtende Gebäude zu fungieren. Diese Frage war noch strittig.

Die SPD scheiterte mit ihrem zur Sitzung gestellten Antrag, im weiteren Planungsverlauf die Baukosten in modularer Bauweise den Kosten in konventioneller Bauweise inklusive der jeweils möglichen Fördermittel gegenüberzustellen. Wenn dieser Antrag durchgehe, würde das den Bau der Kita weiter verzögern, argumentierten Vertreter von CDU und BfB.

Bürgermeisterin Andrea Hansen (SPD) sagte, dass man das schon hinbekommen könnte. Aber auch sie stufte die Schaffung weiterer Krippenplätzen in der Rosenstadt als dringend ein. Kitas in Modulbauweise würden in der Regel nicht gefördert, sagte Adolf Bergmann (CDU). Auch, weil man davon ausgehe, dass solche Gebäude nicht so lange halten wie solche in konventioneller Bauweise. Dass es Ausnahmen davon gebe, wisse er. Darauf hatten SPD-Vertreter aufmerksam gemacht. Die SPD störte sich an den Kosten in Höhe von 1,1 Millionen Euro. Eine Kita in Modulbauweise koste nur 450 000 Euro, sagte Ingo Struve, Fraktionsvorsitzender der Sozialdemokraten. Auch wenn eine solche Kita vom Kreis unter Umständen nicht gefördert werde, könne es am Ende für die Stadt billiger sein, alternativ zu planen. Struve: „Für mich als Steuerzahler ist das schon ein Unterschied.“ SPD-Idee: Erst eine Kosten-Nutzen-Abwägung, dann die Entscheidung über die Bauweise der Kita.



Einen Vergleich gibt es schon





Die Bürgermeisterin sagte, dass ihre Verwaltung bereits einen Kostenvergleich angestellt habe und man zum Schluss gekommen sei, mit der Modulbauweise nur wenig Geld sparen zu können. Wenn die Verwaltung noch einmal prüfen solle, dann müsse ein Beschluss her.

Holger Köpcke von der BfB-Fraktion argumentierte damit, dass Hansen oft erkläre, sie habe nicht genug Personal, um alle Dinge aus der Politik kurzfristig prüfen zu lassen. Insofern entlaste man die Verwaltung, wenn man so, wie in der Beschlussvorlage vorgeschlagen, verfahre. Struve versuchte noch einmal zu punkten, indem er anführte, dass in Halstenbek eine Kita in modularer Bauweise entstanden sei. Andere befanden, es sei genug diskutiert worden. Dirk Woschei (SPD), Vorsitzender des Ausschusses, ließ abstimmen. Ergebnis: SPD, CDU, FDP und BfB votierten für die zügige Umsetzung des Bauvorhabens. Die Grünen enthielten sich.

Anschließend wollte der Vorsitzende noch über den SPD-Antrag abstimmen lassen, doch mehrere Mitglieder des Gremiums ließen ihn wissen, dass das nun nicht mehr gehe. Der Beschlussvorschlag der Verwaltung sei der weitergehende gewesen.

Woschei argumentierte, dass man ja nur eine Gegenüberstellung der Kosten haben wolle, doch auch das nützte dem Vorsitzenden nichts: Wenn einem weitergehenden Antrag (der in der Regel mehr Kosten verursacht) zugestimmt wird, gehen alle anderen Anträge zum selben Tagesordnungspunkt unter.

Schnell wird es dennoch nicht gehen mit dem Bau neuer Krippenplätze. Schließlich hat das Bauleitverfahren für den notwendigen Umzug und die Erweiterung der Waldkita gerade erst begonnen. Erst wenn dieses abgeschlossen ist, darf zeitnah mit dem Baubeginn für das benötigte Gebäude gerechnet werden. Insofern werden die 20 zusätzlichen Krippenplätze für Uetersen erst im Kita-Jahr 2020/21 Wirklichkeit.