0:5 – Jübek zahlt reichlich Lehrgeld

von Holger Petersen

27. September 2020, 19:18 Uhr

Rotenhof | Nach dem gelungenen Heimauftakt gegen den TSV Kropp (4:1) folgte im ersten Auswärtsspiel die große Ernüchterung für den Fußball-Landesligisten TuS Collegia Jübek. Beim Aufsteiger TuS Rotenhof unterlag er deutlich mit 0:5 (0:3).

Jübeks Coach Guido Gehrke sprach nach der Partie von einem hochverdienten Sieg der Gastgeber: „Keine Frage, der TuS Rotenhof war über die gesamte Distanz das bessere Team.“ Für sein Team begannen die unglücklichen Umstände schon nach sieben Minuten mit dem frühen 0:1. „Das hat uns aus dem Konzept gebracht. Wenn wir allerdings unsere Chancen nutzen, kommt es wohl nicht zu dieser deftigen Pleite“, sagte Gehrke und meinte damit die Riesenchance von Alexander Zeh kurz nach dem 0:1.

In der zweiten Hälfte vergab Marcel Gimm zwei hochkarätige Möglichkeiten. „Es sollte nicht sein. Wir haben heute in allen Belangen Lehrgeld gezahlt, aber uns wirft dieses 0:5 nicht um“, so der Jübeker Coach.

Die Gastgeber überzeugten vor allem mit einer hohen Qualität in der Offensive. Nach dem verwandelten Strafstoß in der siebten Minute, den Leon Padberg verursacht hatte, ging es munter weiter. Dem 2:0 durch Mats Henke (22.) ließ Christopher Ruback sechs Minuten vor dem Halbzeitpfiff den dritten Treffer folgen.

Begünstigt durch viele Jübeker Ballverluste schlug die Heimelf auch nach dem Seitenwechsel noch zweimal zu. Der eingewechselte Moritz Gersteuer markierte das 4:0 (67.), und für den Endstand sorgte zehn Minuten vor Schluss Mattes Hardt.

„Wir wussten, dass es ein schwieriges Spiel wird. Aber nach dem frühen Elfmeter gegen uns haben wir unseren Plan nicht mehr konsequent umgesetzt und sind häufig einen Schritt zu spät gekommen“, bilanzierte Jübeks Co-Trainer Melf Jürgensen. „Deshalb auch verdient verloren.“

TuS Rotenhof: Wulff - Bienwald, Lehmann, Pioch, Rathmann - Schulz (36. Holten), Knuth, K. Traulsen, Ohm - Henke (66. M. Hardt), Ruback (52. Gersteuer).

Collegia Jübek: Pakebusch - Evdenic, Niemann, Kaczmarzyk, Padberg - B. Gnutzmann, Messerschmidt, Meier (76. Horn), Gimm - Zeh, Seel.

SR: Bäthge (Hennstedt).

Zuschauer: 300.

Tore: Knuth (7., Foulelfmeter), 2:0 Henke (22.), 3:0 Ruback (39.), 4:0 Gersteuer (67.), 5:0 M. Hardt (80.).