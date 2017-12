Skype-Interview : Weihnachten in der Antarktis: So feiert ein Kieler Techniker im ewigen Eis

von Andrea Lange, Video: Victoria Lippmann

erstellt am 24.Dez.2017 | 16:18 Uhr

Für Hannes Laubach wird der Traum einer weißen Weihnacht wahr. Denn seinen Heiligabend verbringt der Elektrotechniker auf der Forschungsstation Neumayer III - mitten in der Antarktis. Der Kieler ist einer von neun Mitarbeitern, die seit dem 17. Februar 2017 in der Station am Südpol überwintern. Vor Ort sind ein Koch, ein IT- und Funkspezialist, ein Arzt, eine Luftchemikerin, zwei Geophysiker, ein Betriebsingenieur und ein Meteorologe.

Abgeschnitten von der Außenwelt lebt und arbeitet das mittlerweile 37. Überwintererteam auf engstem Raum in der endlosen weißen Weite 19 Monate zusammen. Auf der Neumayer III sammeln die Wissenschaftler unter anderem seismologische, meteorologische und chemische Daten. Hannes Laubach sorgt während dieser Zeit dafür, dass die Technik und der Fuhrpark einwandfrei funktionieren.

Wie ist es, so weit weg von der Heimat das Fest der Familie und Freunde zu feiern? Was vermisst man am meisten im ewigen Eis? Und verirrt sich der Weihnachtsmann gelegentlich auf die Südhalbkugel? shz.de hat Hannes Laubach im Skype-Interview gefragt.