Anzeige: sh:z-Weihnachtsrätsel : Türchen sieben im sh:z Adventskalender: Zwei Übernachtungen im Ostsee Resort Damp

Der „LieblingsORD“ Ostsee Resort Damp verlost ein Wochenende mit zwei Übernachtungen für zwei Erwachsene und zwei Kinder.

07. Dezember 2019, 00:01 Uhr

Otsee Resort Damp | Im sh:z Adventskalender gibt es heute wieder ein Highlight für die ganze Familie zu gewinnen: zwei Übernachtungen im „LieblingsORD“ Ostsee Resort Damp.

Folgende Leistungen sind inbegriffen:

Zwei Übernachtungen im Premiumhaus für zwei Erwachsene und zwei Kinder im Ostsee Resort Damp inklusive:

Wäsche-Erstausstattung

Endreinigung

Energiekosten

Kaminholz-Erstausstattung

Freier Eintritt in die Freizeit- und Erlebniswelt mit Saunalandschaft im Mare Mara (ab 14 Jahre), Meerwasserschwimmbad, Fitnessbereich (ab 14 Jahre), Entdeckerbad für drei Stunden inklusive Textilsauna Värmland, Indoor-Spaßpark „Funhalla“ mit Kids Club.

Der Gutschein hat einen Wert von ca. 500 Euro.

Detaillierte Informationen zum Aufenthalt im Ostsee Resort Damp

Das Premiumhaus ist die pure Gemütlichkeit für bis zu vier Personen. Auf zwei Etagen finden sich zwei Schlafräume, ein Duschbad mit Schneckendusche und Oberlicht. Natürlich gehört auch ein geräumiger Wohnraum mit Essecke dazu. Außerdem ein Flachbildfernseher, separate voll ausgestattete Küche mit Geschirrspülmaschine, Gäste-WC, Balkon und eine möblierte Terrasse. Für das Plus an Hyggeligkeit sorgt ein Kamin.

Das Ostsee Resort Damp ist also genau der richtige „ORD“ um seinen Gewinn rundum zu genießen. Warum? Ganz einfach. Damp hat alles, was zu einem perfekten Urlaub dazu gehört. Ob Sonnenanbeter, Wassersportler, Badenixe, Burgenbauer oder Strandkorbsitzer – am vier Kilometer langen Sandstrand treffen alle zusammen und für Kinder ist er die größte Sandkiste der Welt. Das Beste daran: Kurtaxe kann man sich hier sparen. Übrigens: Auch im Winter hat der Strand seinen Reiz und lädt zu ausgedehnten Spaziergängen ein.

