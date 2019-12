Anzeige : Türchen acht im sh:z-Weihnachtsrätsel: Armbanduhr für Damen

Auch heute gibt es für die sh:z-Leser wieder einen attraktiven Preis zu gewinnen.

Avatar_shz von shz.de

08. Dezember 2019, 00:01 Uhr

Ob als kleines Accessoire oder als Gebrauchsgegenstand – eine Uhr am Handgelenk rundet das Outfit ab und ist dazu auch noch nützlich. Wer noch kein Weihnachtsgeschenk hat, könnte an den Feiertagen unter dem Tannenbaum mit dieser Uhr glänzen. Vielleicht gefällt sie einem aber auch einfach selbst.

So oder so, in unserem s:hz-Weihnachtsrätsel gibt es heute eine Armbanduhr der Marke Citizen zu gewinnen.

Hier geht es zum Weihnachtsrätsel: shz.de/adventskalender

Weiterlesen: Alle Informationen zum sh:z Weihnachtsrätsel 2019