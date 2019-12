Anzeige: sh:z Weihnachtsrätsel : Tür dreiundzwanzig im sh:z Adventskalender: Familienurlaub im Ostsee Resort Damp

Jetzt mitmachen und mit etwas Glück einen Kurzurlaub für zwei Erwachsene und zwei Kinder gewinnen.

23. Dezember 2019, 00:01 Uhr

Im sh:z Adventskalender gibt es einen Tag vor Heiligabend wieder ein Highlight für die ganze Familie zu gewinnen: zwei Übernachtungen im „LieblingsORD“ Ostsee Resort Damp.

Folgende Leistungen sind inbegriffen:

Zwei Übernachtungen im Premiumhaus für zwei Erwachsene und zwei Kinder im Ostsee Resort Damp inklusive:

Wäsche-Erstausstattung

Endreinigung

Energiekosten

Kaminholz-Erstausstattung

Freier Eintritt in die Freizeit- und Erlebniswelt mit Saunalandschaft im Mare Mara (ab 14 Jahre), Meerwasserschwimmbad, Fitnessbereich (ab 14 Jahre), Entdeckerbad für drei Stunden inklusive Textilsauna Värmland, Indoor-Spaßpark „Funhalla“ mit Kids Club.

Der Gutschein hat einen Wert von etwa 500 Euro.

ORDentlich genießen

Wer sich im Urlaub am meisten auf gutes Essen und Trinken freut, muss im Ostsee Resort Damp nicht lange suchen. Denn neben den Buffetrestaurants „Spitzbergen“ und „Limerick“ warten neben diversen Bars auch zwei absolute Highlights auf Genießer:

Ostsee Resort Damp

Erstens: Die Gin- & Cocktailbar Hammaburg

Die Hammaburg ist die Gin- und Cocktailbar für alle Kenner und Liebhaber exklusiven Gins und erstklassiger Cocktails. Hier werden keine 08/15 Cocktails gemixt, sondern Klassiker und Innovationen gezaubert – mit Liebe und Leidenschaft, aus erstklassigen Zutaten. Die Hammaburg ist übrigens auch Austragungsort der sh:z DamplandTALKs, bei dem York Lange einmal im Monat bekannte Gesichter aus TV, Musik und Entertainment begrüßt.

Ostsee Resort Damp

Zweitens: Das á la Carte Restaurant Isfjord

Modern, individuell, mit dem Fokus auf regionale Gerichte und vegetarische und vegane Speisen: Das ist das Restaurant Isfjord. Es legt viel Wert auf gute Qualität und informiert seine Gäste auch über Inhaltsstoffe – ein Service, den die wenigsten Restaurants so offen bieten. Kein Wunder also, dass sich das Restaurant das Motto „glasklar“ auf die Fahne geschrieben hat. Tagsüber kann sich der Gast sein persönliches Stück Fleisch oder Fisch ganz individuell aus der Auslage aussuchen und es wird vor seinen Augen, in der offenen Küche, für ihn zubereitet. Am Abend warten dann kulinarische á la carte Highlights auf den Gast.

