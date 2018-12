Anzeige : sh:z-Weihnachtsrätsel: Türchen elf kommt schmuck daher!

Schönes Accessoire für das Weihnachts-Outfit: Jetzt mitmachen und gewinnen!

von Annkathrin Brix

11. Dezember 2018, 00:00 Uhr

Machen Sie sich doch selbst schon in der Vorweihnachtszeit ein hochwertiges Weihnachtsgeschenk: Dieser Armreif von Michael Kors ist ein richtiger Hingucker am Handgelenk. So werten Sie jedes Weihnachtsoutfit ein wenig auf!

Für die Teilnahme ist eine Registrierung erforderlich. Danach sollten Sie nur noch eine Antwort auf unsere Frage zu der Bescherung in den USA beantworten können. Viel Glück!