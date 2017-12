Anzeige : sh:z-Weihnachtsrätsel: Türchen drei öffnet sich

vergrößern 1 von 1 1 von 1

von Julia Gohde

erstellt am 03.Dez.2017 | 00:00 Uhr

Wenn am 24. Dezember genau das eine Paket unterm geschmückten Tannenbaum liegt, was man sich gewünscht hat, ist die Freude groß, klar. Aber die schönsten Geschenke an Weihnachten sind doch diejenigen, mit denen man nicht rechnet.

Darum verbirgt sich heute hinter dem Türchen ein Überraschungspaket von dodenhof, prall gefüll mit verschiedenen Düften und Pflegeprodukten.

Mit ein bisschen Glück gewinnen Sie eins von drei Überraschungspaketen - vorausgesetzt, Sie wissen über ein bestimmtes Detail in der Weihnachtsgeschichte Bescheid.