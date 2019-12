Anzeige : sh:z-Weihnachtsrätsel 2019 – das sind die Gewinner in der Übersicht

Hier finden Sie die Gewinner des sh:z-Adventskalenders 2019. Der letzte Gewinner wird am 27. Dezember veröffentlicht.

Avatar_shz von shz.de

26. Dezember 2019, 00:01 Uhr

1. Türchen: Ein Kärcher Dampfreiniger

Heike Christiansen aus Sieverstedt

2. Türchen: Ein Fondue-Set von Gastroback

Diethelm Dittmar aus Eutin

3. Türchen: Zwei VIP-Tickets für das Konzert von Vicky Leandros am 22. Februar:

Hans-Jürgen Daus aus Freienwill

4. Türchen: Ein Apple iPad Pro 9,7

Kristin Niemeyer aus Dagebüll

5. Türchen: Ein Topfset

Kerstin Dujour aus Eckernförde

6. Türchen: Ein Ausflug in die HolstenTherme in Kaltenkirchen

Birgit Stockmann aus Appen

7. Türchen: Zwei Übernachtungen im Premiumhaus für zwei Erwachsene und zwei Kinder im Ostsee Resort Damp

Madeleine Görlich aus Brekendorf

8. Türchen: Eine Edelstahl-Damen-Armbanduhr Citizen L Eco-Drive EM0335-51D

René Penz aus Wedel

9. Türchen: Ein Media Markt-Gutschein im Wert von 150 Euro

Martin Koberg aus Ostenfeld

10. Türchen: Ein CX7 Akku- und Handstaubsauger

Laura Paarmann aus Kiel

11. Türchen: Ein Rum „Trigon Edition“

Andrea Mextorf aus Pellworm

12. Türchen: Ein Sous-Vide-Gar-Set von Caso

Betinna Mühlmeister aus Delmenhorst

13. Türchen: Zwei Übernachtungen im Premiumhaus für zwei Erwachsene und zwei Kinder im Ostsee Resort Damp

Wolfgang Witt aus Itzehoe

14. Türchen: Ein Lautsprecher Sonos One inkl. Amazon Alexa

Gunda Heese aus Schenefeld

15. Türchen: Ein Saugrobotor von Rowenta

Marco Kierse aus Eckernförde

16. Türchen: Ein Hocker der Trend-Marke Fatboy

Dagmar Ritschel aus Flensburg

17. Türchen: Ein Brotbackautomat von Panasonic

Bianca Stürzebecher aus Heide

18. Türchen: Zwei Übernachtungen im Premiumhaus für zwei Erwachsene und zwei Kinder im Ostsee Resort Damp

Dieter Kardel aus Süsel

19. Türchen: Eine Apple Watch aus der Nike-Edition von Apple

Ulla Sorgratz aus Rendsburg

20. Türchen: Zwei Karten für das Konzert von Sarah Connor am 16. Mai 2020 auf der Freilichtbühne am Kalkberg in Bad Segeberg

Michael Johannsen aus Rantrum

21. Türchen: Tafelservice „New Wave“ von Villeroy & Boch

Petra Witt aus Schleswig

22. Türchen: Eine Nintendo Switch Lite

Katja Kümmritz aus Husum

23. Türchen: Zwei Übernachtungen im Premiumhaus für zwei Erwachsene und zwei Kinder im Ostsee Resort Damp

Ralf Glückstadt aus Wilster

24. Türchen: Ultraflacher 50“ 4K Smart LED-Fernseher von Philips

Der Gwwinner bzw. die Gewinnerin wird am 27. Dezember bekannt gegeben.