Partys an Weihnachten

von shz.de

19. November 2018, 09:55 Uhr

Advent, Advent vier Lichtlein brennen und die heimgereisten Schleswig-Holsteiner haben alle Lampen an. Driving Home for Christmas heißt es nicht nur in Chris Reas Song, sondern auch im nördlichsten Bundesland. Studis, Auszubildene, Großeltern, Onkels und Tanten – zu Weihnachten kommen alle wieder nach Hause.

Nach dem besinnlichen Fest im Kreise der Familie, geht es für viele nochmal auf eine Party. Und zwar nicht etwa in die großen Clubs nach Hamburg, Lübeck, Kiel, Neumünster oder Flensburg. An Heiligabend sind die kleinen örtlichen Locations the place to be.