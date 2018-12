Anzeige : Ho ho ho, der Nikolaus öffnet die sechste Tür im sh:z-Adventskalender

Etwas für die Einrichtung gibt es am Nikolaustag zu gewinnen. Jetzt mitmachen und gewinnen.

von Lisa-Marie Spring

06. Dezember 2018, 00:00 Uhr

Der heutige Gewinn passt in keinen Adventskalender und auch in keinen Schuh, in den der Nikolaus sonst immer die Geschenke steckt. Dafür aber in jedes gemütliche Zuhause!

Wir verlosen unter allen Teilnehmern, die die Frage über die Weihnachtsgeschichte richtig beantworten, einen Teppich nach Wahl im Wert von bis zu 250 Euro von dodenhof.

Um teilzunehmen, müssen Sie sich lediglich registrieren und die richtige Antwort auswählen. Mit etwas Glück sind Sie dann der Gewinner oder die Gewinnerin.