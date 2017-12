Ratgeber : Geld oder Gold als Weihnachtsgeschenk: Darauf sollten Sie achten

vergrößern 1 von 1 Foto: Adobe Stock 1 von 1

von shz.de

erstellt am 14.Dez.2017 | 03:56 Uhr

Jahr voraussichtlich im Wert von insgesamt 3,5 Milliarden Euro (GfK-Weihnachtsstudie 2017). Wem das einfache Schenken von Geldumschlägen zu einfallslos ist, der kann den Geldwert an seine Lieben auch anders überreichen. Gold ist als Geschenk besonders gefragt – es glänzt nicht nur, es ist vor allem wertbeständig.

Beim Kauf des Edelmetalls gilt es einiges zu beachten: Klassische Goldbarren oder hochwertige Goldmünzen wie der südafrikanische Krügerrand, der kanadische Maple Leaf oder der Wiener Philharmoniker eignen sich als Geschenke am besten. Sowohl Barren als auch Münzen sind in unterschiedlichen Größen erhältlich. Doch je kleiner die Stückelung, desto stärker fallen die Herstellungskosten ins Gewicht.

Um sich vor Fälschungen zu schützen, ist man bei seriösen Anbietern an der richtigen Adresse. Banken garantieren für die Echtheit der von ihnen angebotenen Gold­barren- und münzen. Wichtig: Das goldige Geschenk sollte diebstahlsicher aufbe­wahrt werden, etwa zuhause in einem Safe oder in einem Bankschließfach.