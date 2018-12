Regionaler Jahresrückblick : Das bewegte uns in SH und HH von Januar bis März 2018

Robert Habeck verlässt SH, Carles Puigdemont wird bei Schuby festgenommen und Dänemark plant einen Wildschweinzaun.

von Christin Lempfert

28. Dezember 2018, 15:35 Uhr

Das Jahr 2018 hielt für Schleswig-Holstein und Hamburg so manche unerwartete Wendung bereit: Zwei führende namenhafte Politiker sind nach Berlin gegangen, ein Separatistenführer wurde bei Schleswig verhaftet, der HSV hat gleich zwei Mal seinen Trainer rausgeschmissen, SH hat einen neuen Feiertag bekommen und die Dänen wollen an unserer Grenze einen Wildschweinzaun errichten. Und das war nur ein kleiner Teil der prägenden Ereignisse des Jahres von Januar bis März.

Lesen Sie hier unseren regionalen Jahresrückblick für das erste Quartal 2018:

Januar 2018

Neujahr: Wodkaflasche für eine Million Euro in Dänemark gestohlen

Screenshot Facebook Vodkasamling / Vodkacollection

Den Anfang macht eine „hochprozentige“ Vermisstenmeldung unser dänischen Nachbarn: Eine 1,3 Millionen Dollar (rund eine Million Euro) teure Wodkaflasche ist in Kopenhagen zum Jahreswechsel gestohlen worden. Das Einbruchsopfer Brian Ingberg bezeichnete den Russo-Baltique-Wodka als „einen der teuersten Wodkas der Welt“. Die Flasche sei nicht versichert und außerdem nur eine Leihgabe aus Russland. Er habe sie von der Luxusautomarke Dartz, ehemals Russo-Baltique, bekommen.

9. Januar: Dreieinhalb Jahre Haft für Flaschenwurf auf Polizisten bei G20

dpa

Wegen eines Flaschenwurfs auf Polizisten bei den G20-Krawallen verurteilt das Amtsgericht Hamburg einen jungen Mann zu dreieinhalb Jahren Haft. Es ist die bislang höchste Strafe, die im Zusammenhang mit den Ausschreitungen während des Gipfeltreffens im Juli 2017 verhängt wurde.

Nach Überzeugung des Schöffengerichts hatte der vorbestrafte 28-jährige Deutsche eine Bierflasche gegriffen, den Boden abgeschlagen und die scharfkantige Flasche auf Beamte im Schanzenviertel geworfen. Ein Polizist wurde getroffen und leicht an der Hand verletzt. Gegen das Urteil wird Berufung eingelegt.

11. Januar: Sohn an Pädophile verkauft – zwei Männer aus SH verhaftet

Der Freiburger Vergewaltigungsfall beschäftigte die Gerichte des Landes noch monatelang: Eine Mutter (47) aus dem Raum Freiburg (Baden-Württemberg) soll ihren neunjährigen Sohn für Vergewaltigungen im Internet verkauft haben. Es gab acht Tatverdächtige, zwei davon kamen aus Schleswig-Holstein.

21. Januar: HSV trennt vom ersten Trainer in 2018

Stefan Puchner

Der Hamburger SV trennt sich von seinem Trainer Markus Gisdol. Einen Tag nach der 0:2-Heimniederlage gegen den Tabellenletzten 1. FC Köln geben die Hanseaten das Aus für den damals 48-Jährigen bekannt. Als Nachfolger stellen die Norddeutschen tags darauf Bernd Hollerbach vor. Der 48 Jahre alte Ex-Profi ist ein alter Bekannter: Der Franke hat von 1996 bis 2004 als beinharter Verteidiger bei den Hamburgern auf sich aufmerksam gemacht und später als langjähriger Co-Trainer die Felix-Magath-Schule durchlaufen. Hollerbach muss den Posten am 12. März wieder räumen.

23. Januar: Flensburger Studentin wird Pflegefall nach Vollnarkose bei einer Zahn-OP

Gunnar Dommasch

Die Geschichte einer jungen Flensburgerin berührt die Schleswig-Holsteiner über die Grenzen der Fördestadt hinaus: Vor mittlerweile knapp sechs Jahren ließ sich Anja Gade in einer Praxis alle vier Weisheitszähne ziehen. Doch nach der Vollnarkose kam sie nie wieder richtig ins Leben zurück. Während der Narkose kam es zu Sauerstoffmangel. Gades Hirn wurde dabei schwer geschädigt.

Die Eltern werfen den Ärzten grobe Fehler und versuchte Vertuschung vor. „Eigentlich“, sagte Joachim Gade, „dürften sie nicht mehr praktizieren.“ Das war auch ein Grund, warum die Familie den Fall im Januar öffentlich machte. „Das sind wir unserer Tochter schuldig.“ Der Fall ging vor Gericht.

24. Januar: Mehr als zwei Millionen Euro verschwinden aus einem Geldtransporter

Peter Wüst

Auf dem Weg von Hamburg nach Kiel verschwinden 2,3 Millionen Euro aus einem Geldtransporter. Auf der Fahrt von Hamburg nach Kiel hat der Geldtransporter zwei Mal angehalten. Fahrer und Beifahrer gerieten schnell ins Fadenkreuz der Ermittler. Sie beschuldigten sich gegenseitig.

Rund zwei Monate nach dem spektakulären Millionendiebstahl nahm die Polizei zwei Männer fest und stellen rund zwei Millionen Euro sicher, die in Hohlräumen in einem Auto versteckt waren. Festgenommen wurde der 40 Jahre alte Fahrer des Geldtransporters und sein 47 Jahre alter Bekannter.

27. Januar: Robert Habeck wird Bundesvorsitzender der Grünen – Beginn einer Abschiedstour

dpa

Die Grünen haben den Kieler Umweltminister, Robert Habeck, Ende Januar auf ihrem Parteitag in Hannover mit 81 Prozent der Stimmen zum neuen Bundeschef gewählt. Das war der Start für eine monatelange Abschiedstour durch Schleswig-Holstein. Im Interview verriet er aber damals schon: „Mein Lebensmittelpunkt bleibt Flensburg“.

Februar 2018

12. Februar: Flenburgs Oberbürgermeisterin Simone Lange bewirbt sich um den SPD-Bundesvorsitz

Die bundesweit unbekannte Flensburger Oberbürgermeisterin Simone Lange kündigt überraschend an, gegen Andrea Nahles für den SPD-Bundesvorsitz zu kandidieren. „Ich werbe für eine Basiskandidatur und möchte den Mitgliedern wieder eine Stimme geben und sie an diesem Entscheidungsprozess ernsthaft beteiligen“, sagt sie. Die Bundestagsfraktionschefin Nahles war nach dem Rücktritt von Martin Schulz als Parteichef von den Spitzengremien der Partei einstimmig als dessen Nachfolgerin nominiert worden. Bis zur Wahl am 22. April bei einem Sonderparteitag in Wiesbaden führt der dienstälteste SPD-Vize Olaf Scholz die Partei kommissarisch. Letztlich erhält Lange überraschend starke 27,6 Prozent der Stimmen.

19. Februar: Frachter durchbricht Tor der Südschleuse in Kiel-Holtenau

„Die Große Südschleuse in Kiel-Holtenau ist ab dem 19. Februar 2018 um 23.54 Uhr bis auf Weiteres außer Betrieb“, teilte das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt mit, nachdem der Frachter „Akacia“ in der Nacht mit großer Wucht gegen die Holtenauer Südschleuse gefahren ist. Diese Nachricht war der Beginn einer monatelangen Sperrung, die mittlerweile aufgehoben ist.

22. Februar: Michael Schulte soll beim ESC für Deutschland antreten

Beim Vorentscheid zum Eurovision Song Contest (ESC) setzt sich der Schleswig-Holsteiner Michael Schulte gegen Xavier Darcy, Ivy Quainoo, Ryk, Natia Todua und die Volksmusik-Gruppe voXXclub durch. Der 28-Jährige, der in Lindaunis und Dollerup im Kreis Schleswig-Flensburg aufwuchs und in Flensburg auf die Duborg Skolen ging, tritt mit der Soulballade „You Let Me Walk Alone“ an und gewinnt.

22. Februar: Reformationstag neuer Feiertag in Schleswig-Holstein

Schleswig-Holstein führt den 31. Oktober, den Reformationstag, als neuen gesetzlichen Feiertag ein. Der Landtag billigt den Gesetzentwurf in Kiel mit großer Mehrheit ohne Gegenstimmen bei einigen Enthaltungen.

28. Februar: HSH Nordbank für fast eine Milliarde Euro verkauft

Finanzinvestoren aus den USA und Großbritannien kaufen die HSH Nordbank, die gemeinsame Landesbank von Hamburg und Schleswig-Holstein. Die New Yorker Investmentgesellschaft Cerberus und der US-Investor J. Christopher Flowers übernehmen die meisten Anteile und halten künftig rund 80 Prozent des Instituts. Kleinere Anteile gehen an die amerikanische Gesellschaft GoldenTree und an Centaurus Capital aus London sowie an die österreichische Bawag, die Cerberus zuzurechnen ist.

26. Februar bis 2. März: Schnee und Wintergewitter im Norden Schleswig-Holsteins

Karsten Sörensen

Eine Schneefront zieht über Teile Schleswig-Holsteins. Zahlreiche Behinderungen und Unfälle sind die Folge. In einigen Regionen kommt es zu Schneeverwehungen.

Im Raum Bredstedt (Nordfriesland) türmt sich der Schnee zum Teil mehr als einen halben Meter. Vereinzelt kommt es zwischen Flensburg und Kiel sogar zu Wintergewittern. Wegen der andauernd eisigen Temperaturen gibt es Behinderungen bei der Binnenschifffahrt im Norden. Auch auf Nord- und Ostsee bildet sich Eis.

In den kommenden Tagen bleibt es frostig und weiterer Schnee fällt: Besonders im Großraum Flensburg sowie rund um Niebüll machen Schneeverwehungen von zum Teil mehr als einem Meter etliche Straßen unpassierbar. Viele Schul- und Linienbusse fahren nicht, die Schule fällt vielerorts aus.

März 2018

9. März: Hamburgs Bürgermeister Olaf Scholz geht nach Berlin

dpa

Hamburgs Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) wechselt nach sieben Jahren auf dem Rathaussessel die Hansestadt verlassen und als Vizekanzler und Finanzminister in die Bundespolitik wechseln.

12. März: HSV ersetzt Trainer Bernd Hollerbach durch Christian Titz

Imago/Ulmer

Der Hamburger SV hat seinen Trainer Bernd Hollerbach nach nur sieben Wochen im Amt freigestellt. Die Nachfolge des 48 Jahre alten früheren HSV-Profis, der erst am 22. Januar den Posten von Vorgänger Markus Gisdol übernommen hat, tritt am darauffolgenden Tag der bisherige U21-Coach Christian Titz an. Der 46-Jährige hat die Regionalliga-Mannschaft an die Tabellenspitze gecoacht und ist damit der dritte HSV-Profitrainer der Saison.

12. März: Mehrjährige Haftstrafen im Hamburger IS-Prozess

Wegen Mitgliedschaft in der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) werden drei Syrer in Hamburg zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Gegen den mit 27 Jahren ältesten Angeklagten verhängt der Staatsschutzsenat des Hanseatischen Oberlandesgerichtes eine Strafe von sechseinhalb Jahren Gefängnis. Die beiden anderen zum Tatzeitpunkt minderjährigen Angeklagten bekommen jeweils drei Jahre und sechs Monate Haft. Nach Überzeugung der Richter waren die drei Männer im November 2015 auf Veranlassung des IS von Syrien nach Deutschland gereist, um sich für Anschläge bereitzuhalten.

12. März: 17-jährige Mireille in Flensburg erstochen

Gunnar Dommasch

Die 17-jährige Mireille wird in einer Wohnung nahe der Flensburger Exe getötet. Ihr Freund wird verdächtigt, sie mit einem Messer erstochen zu haben. Mireille habe, sagte ein Polizist später vor Gericht aus, nach der Tat rücklings auf dem Küchenboden gelegen mit Stichverletzungen vom Hals bis zum Oberschenkel. „Es gab keine Spuren einer Abwehr oder Kampfhandlung.“ Die vermeintliche Tatwaffe habe unter einem Geschirrtuch auf dem Küchentisch gelegen.

17. März: Nach Belästigungsvorwürfen – Landesspitze des Weißen Rings tritt zurück

Der Landesvorsitzende des Weißen Rings Schleswig-Holstein, Uwe Döring, tritt zurück. Auslöser ist die Affäre um den ehemaligen Leiter der Lübecker Außenstelle. Dem 73-Jährigen werfen mehrere hilfesuchende Frauen vor, sie belästigt und bedrängt zu haben. Die Lübecker Staatsanwaltschaft erhebt später Anklage in vier Fällen gegen den Mann. Das Landgericht Lübeck entscheidet jedoch, nur den Vorwurf des Exhibitionismus zu verhandeln und das am Amtsgericht.

22. März : Dänemark will 70-Kilometer-Grenzzaun gegen Wildschweine

dpa

Um sich vor der afrikanischen Schweinepest zu schützen, wollen Regierung und Dänische Volkspartei (DF) an der deutsch-dänischen Grenze einen 70 Kilometer langen Zaun errichten. Dieser soll Wildschweine daran hindern, nach Dänemark einzuwandern. Dieses Vorgehen stößt jedoch auf heftige Kritik. Der Zaun stehe auf einer sehr dünnen und unzureichenden fachlichen Basis, schreibt die Welttierschutzorganisation WWF, die bei der EU-Kommission vorstellig wurde. Umweltexperten aus Deutschland und Dänemark befürchten zudem, dass an den Straßenübergängen des Wildschweinzauns für Autofahrer das Risiko von Wildunfällen steigt.

25. März: Separatistenführer Puigdemont in Schleswig-Holstein festgenommen

Markus Scholz

Schleswig-Holsteinische Polizisten nehmen den katalanischen Separatistenführer Carles Puigdemont auf dessen Rückreise aus Skandinavien an der Autobahn 7 fest.

Grundlage ist ein von Spanien erwirkter europäischer Haftbefehl. Puigdemont kommt in Neumünster in Haft, wird aber später unter Auflagen auf freien Fuß gesetzt. Im Juli hebt das schleswig-Holsteinische Oberlandesgericht den Auslieferungshaftbefehl gegen Puigdemont auf. Auslöser dafür war der Verzicht des Obersten Gerichts in Madrid auf eine Auslieferung des 55-Jährigen. Ende Juli verlässt der Politiker Deutschland wieder.