1. Badminton-Bundesliga : Zwei Auswärtsniederlagen: TSV Trittau fällt im Abstiegskampf zurück

Neues Jahr, neues Glück? Weit gefehlt. Die Situation im Abstiegskampf der Badminton-Bundesliga hat sich zum Rückrundenauftakt für den TSV Trittau erheblich verschärft. Das rettende Ufer ist in weite Ferne gerückt.

Avatar_shz von Sascha Bodo Sievers

16. Januar 2022, 17:36 Uhr

Neues Jahr, neues Glück? Weit gefehlt. Die Situation im Abstiegskampf der Badminton-Bundesliga hat sich zum Rückrundenauftakt für den TSV Trittau erheblich verschärft. Das rettende Ufer ist in weite Ferne gerückt.

Nichts wurde es mit dem erhofften Befreiungsschlag im Abstiegskampf – im Gegenteil. Gleich am ersten Doppelspieltag des Jahres 2022 hat sich die Situation im Tabellenkeller der Badminton-Bundesliga für den TSV Trittau verschärft. Die Stormarner kassierten am Samstag, 15. Januar, zum Rückrundenauftakt eine 2:5-Niederlage bei der SG Schorndorf. Tags darauf folgte eine ernüchternde 0:7-Auswärtsschlappe beim TSV Neuhausen-Nymphenburg.

Konkurrenz droht zu enteilen

Beide Auswärtspleiten taten doppelt weh, gingen doch wichtige Zähler gegen direkte Konkurrenten verloren. Und so bleiben die Stormarner nicht nur mit sechs mageren Punkten Vorletzter des Klassements, sondern haben nun auch bereits sechs Punkte Rückstand auf den TSV Neuhausen, der den ersten Nichtabstiegsplatz belegt. Und weil der SC Union Lüdinghausen sich gegen Schlusslicht Jena mit 7:0 durchsetzte, ist auch der Relegationsplatz bereits fünf Punkte entfernt.

Trittau erneut mit Personalsorgen

Wie schon so oft in dieser Saison hatten die Trittauer auch zu Beginn der Rückrunde mit Personalsorgen zu kämpfen. Von den drei Topspielern stand lediglich der Belgier Julien Carraggi zur Verfügung. Der Däne Martin Bundgaard bereitet sich auf sein Examen vor, Jonathan Persson besucht seinen Bruder in Mexiko, Nationalspielerin Emma Moszczynski musste zudem wegen einer Bauchmuskelzerrung passen.

Enge Duelle gehen an Schorndorf

Trotzdem hielten die Nordlichter in Schorndorf gut mit. Doch in den engen Duellen hatten die Trittauer nicht das nötige Spielglück – ein weiteres Problem, das sich wie ein roter Faden durch die Saison zieht. Bezeichnend war das Einzel von Ary Trisnanto: Der Stormarner verspielte beim 2:3 gegen David Kramer eine zwischenzeitliche 2:0-Satzführung.

Ohne Punkte nach München

Am Ende konnten lediglich Carraggi (3:0 gegen Joshua Apiliga) und das Doppel Daniel Seifert/Alexander Strehse gegen Apiliga/Erben punkten (3:2). So ging es niedergeschlagen ins Hotelbett und tags darauf mit leeren Händen auf die Weiterreise nach München.

Optimistisch ins Kellerduell

Weil gegen Neuhausen in der Hinrunde der erste Saisonsieg gelungen, waren die Stormarner dennoch optimistisch in das Duell mit den Bayern gegangen. Das angekratzte Selbstvertrauen und auch die Reisestrapazen schlugen sich jedoch am Ende im Ergebnis nieder.

Schlusslicht lässt nichts unversucht

Zwar ließ der Tabellenvorletzte nichts unversucht (lediglich Daniel Seifert kassierte eine 0:3-Pleite). In drei Fünf-Satz-Duellen aber hatten die Gastgeber das bessere Ende und schickten die Norddeutschen letztlich mit einer empfindlichen Niederlage auf den langen Heimweg.