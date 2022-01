Corona aktuell : Zahl der Corona-Toten im Kreis Ostholstein steigt – die Inzidenz auch

Fast 370 neue Infektionen in der Region: Pandemie-Entwicklung weiter ungebremst – Auswertung der Quarantäne-Fälle wird indes eingestellt.

Avatar_shz von Alexander Steenbeck

18. Januar 2022, 17:24 Uhr

Fast 370 neue Infektionen in der Region: Pandemie-Entwicklung weiter ungebremst – Auswertung der Quarantäne-Fälle wird indes eingestellt.

In der Region sind zwei neue Corona-Tote zu beklagen: Wie der Kreis Ostholstein am Dienstag meldete, erhöhte sich die Zahl der Verstorbenen nun auf 101. Bei den Toten handelt es sich laut Kreissprecher Thomas Jeck zum einen um eine über 80 Jahre alte Person, deren Impfstatus noch ungeklärt ist, zum anderen um eine Person zwischen 70 und 80 Jahren, die bereits geboostert war. Im Kreis Plön blieb die Zahl der Verstorbenen unverändert bei 40 Corona-Toten.

Fast 370 neue Infektionen in der Region

Insgesamt stieg die Zahl der Neuinfizierten in der Region um insgesamt fast 370 – im Kreis Ostholstein kamen 233 neue Fälle hinzu, so dass die Gesamtzahl der Infizierten hier nunmehr auf 8611 stieg. Im Kreis Plön kamen 133 neue Infektionen hinzu. Die Gesamtzahl erhöhte sich hier damit auf 3325. Die Zahl der aktuell Infizierten liegt bei 615. Vier Personen müssen mit oder wegen Corona im Krankenhaus behandelt werden. Im Kreis Ostholstein wiederum waren es 1263 aktuell positive Fälle. Zurzeit klinisch in Behandlung sind neun Ostholsteiner.

Blick auf den Vortag: Sinkende Inzidenzen – aber nur fünf Tage alte Zahlen aus Ostholstein

Auf Basis dieser Daten lag die Sieben-Tage-Inzidenz laut Robert-Koch-Institut in Ostholstein bei 538,0 (Vortag: 506,2), im Kreis Plön bei 415,9 (Vortag: 405,9). Zum Vergleich: Bundesweit lag die Inzidenz am Dienstag bei 553,2.

Keine Angaben mehr zu Quarantäne-Fällen

In beiden Kreisen wird die Auswertung der Zahlen der Personen, die sich in Quarantäne befinden, eingestellt. Hintergrund sei die Reduzierung der Quarantänezeit von 14 auf zehn Tagen, so Ostholsteins Kreissprecher Jeck, der ergänzte: „Es gelten viele bisher noch als positiv gezählte Fälle als genesen.“ Da aufgrund der neuen Absonderungsregelungen grundsätzlich keine Kontaktpersonennachverfolgung und auch keine Meldepflicht für Kontaktpersonen mehr vorgesehen ist, könne die Zahl der tatsächlichen sich in Quarantäne befindlichen Personen nicht mehr ermittelt werden. „Die PCR-positiven Personen werden grundsätzlich nur noch per SMS über ihre Infektion informiert und aufgefordert, ihre engen Kontaktpersonen der letzten Tage selbst anzurufen, damit diese sich selbständig nach bestimmten Kriterien in Quarantäne begeben“, so Jeck weiter. Ausgenommen seien Fälle in Einrichtungen wie beispielsweise Pflegeheime.

Im Fall von Ostholstein wird inzwischen zügiger ausgewertet – dennoch stellen die genannten Zahlen weiterhin nur einen Zwischenstand dar. Für die Daten von Dienstag sind Daten bis einschließlich Freitag, 14. Januar, einbezogen.