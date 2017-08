Rückkehr der „Peking“ : Segler reist zur Grundsanierung

vergrößern 1 von 4 1 von 4







Für tausende von Schaulustigen an den Ufern von Elbe und Stör war es gestern wie eine Zeitreise 100 Jahre zurück. Auf Kurs gehalten von zwei Schleppern nahm die „Peking“ in fast schon majestätischer Manier vom Brunsbütteler Elbehafen aus Kurs auf die Wewelsflether Peters Werft. Das Ausschwimmen aus dem Dockschiff in aller Frühe klappte wie am Schnürchen, bei Hochwasser passierte der historische Frachtsegler dann das Störsperrwerk.

Dass die Viermastbark überhaupt wieder zurück in die Heimat kommen konnte, verdankt man so zu sagen politischen Schmugglern. Hamburger Kollegen von ihm, so plauderte der CDU-Bundestagsabgeordnete Mark Helfrich am Nachmittag im Gespräch mit Werftchef Mark Dethlefs aus dem Nähkästchen, hatten die 26 Millionen Euro teure Überführung und Restaurierung zusammen mit weiteren 90 Millionen Euro für die Einrichtung eines Hamburger Hafenmuseums quasi in letzter Minute in einen Beschlussvorschlag für den Haushaltsausschuss des Bundestages gemogelt. Zum Vergleich: 1911 lagen die Baukosten für die 17 Knoten schnelle „Peking“ bei 680 000 Mark. Das hohe Haus winkte das Projekt dann durch. „Die haben alle im Bundestag damit überrumpelt“, schmunzelt Helfrich über den Coup seiner Kollegen. In dem sonst in Berlin üblichen Verfahren wäre die „Peking“ wohl nie wieder in der alten Heimat gelandet. Umso mehr freue er sich, dass die Peters Werft am Ende den Zuschlag bekommen habe. Das Wewelsflether Unternehmen, so hofft Helfrich, könne damit auch seinen Bekanntheitsgrad spürbar verbessern, was für weitere Aufträge von Bedeutung sei.

Für Mark Dethlefs und seine Werft bedeutete die Ankunft des Frachtseglers gestern erst einmal einen gewaltigen Medienrummel und enormes Publikumsinteresse. Die „Peking“ wurde in Wewelsfleth mit einem Feuerwerk begrüßt. Dann mussten alle Schaulustigen aber das Gelände räumen. „Jetzt müssen wir erst einmal arbeiten“, wirbt Mark Dethlefs um Verständnis, dass man nicht regelmäßig Besuchergruppen durch das Werftgelände schleusen könne. „Dabei gibt es Anfragen genug.“

Ohnehin wird von dem stolzen Segler bald nicht mehr viel zu sehen sein. Nächste Woche sollen die Masten entfernt werden. Ein Kran steht schon bereit. Für zwölf bis 15 Monate wandert die „Peking“ dann ins mit 115 Metern passgenaue Trockendock. Dort wird der gesamte Schiffsrumpf saniert.

Anschließend wird die „Peking“ dann am Ausrüstungskai liegen und Stück für Stück in ein prachtvolles Museumsschiff verwandelt. „Wir haben genau 30 Monate Zeit. Dann wird das Schiff ausgeliefert.“ Spätestens dann muss auch das neue Hamburger Hafenmuseum stehen. Der endgültige Liegeplatz in der Hansestadt steht dabei noch nicht fest. Zur Diskussion stehen neben dem Altonaer Fischmarkt und der Hafencity auch der historische 50er-Schuppen gegenüber der Elbphilharmonie. Dethlefs hält das für den einzig sinnvollen Platz, allein schon um zu erwartende Besucherströme bewältigen zu können. Abhängig ist dies letztlich vom Standort des geplanten neuen Deutschen Hafenmuseums, in das der Frachtsegler nicht nur optisch, sondern auch konzeptionell eingebunden und die Ursprünge des weltweiten Handels dokumentieren soll. Dann werden eine Plakette und wohl auch eine Präsentation mit Bildern von den Sanierungsarbeiten an die Wewelsflether Zeit erinnern. Gestern wurde am höchsten Mast die Werftflagge gehisst. Dethlefs: „Das machen wir nur bei ganz besonderen Schiffen.“

von Volker Mehmel

erstellt am 03.Aug.2017 | 05:07 Uhr