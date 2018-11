Wilster : Drittes Feuer innerhalb von sieben Tagen

Ein Schuppen brannte am Sonntag vollständig aus. Ein Übergriff auf das nebenstehende Haus konnte verhindert werden.

von Karsten Schröder

12. November 2018, 07:10 Uhr

Wilster | Am Sonntag gegen 22 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Wilster zu einem Schuppenbrand in die Straße Landrecht alarmiert. Fünf Minuten nach der ersten Alarmierung drohten die Flammen auf das angrenzende Einfamilienhaus überzugreifen.

Schnell konnten die insgesamt 25 Kameraden der Feuerwehr den Brand löschen und weiteren Schaden am Haus vermeiden. Zur Brandursache konnte die wenig später eintreffende Kriminalpolizei noch keine Angaben machen. Die Ermittlungen werden am Montagmorgen fortgeführt, so ein Beamter.

Nach zirka einer Stunde konnte der Einsatz beendet werden.

Besonders beunruhigt waren viele Anwohner vor Ort, da es jetzt schon der dritte Brand innerhalb von sieben Tagen in Wilster ist.

Bereits am Sonntag, 4. November, standen 2 Autos in einem Carport in der Etatsrätin-Doos-Straße im Flammen sowie am Wochenende in der Nacht von Samstag auf Sonntag, wo ein leerstehendes Einfamilienhaus in der Bahnhofstraße komplett zerstört wurde.

Ob es einen Zusammenhang der Brände gibt, ist offen.

