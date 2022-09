Die Teamer der Kirchengemeinde Wilster schlüpfen in historische Gewänder: v. li.: Andrea Niefert (Kinder- und Jugendmitarbeiterin der Kirchengemeinde Wilster), Jule Voß, Anja Sühl, Vanessa Grünberg, Kristin Sühl, Cinja Egge, Jordana Ahmad und Beritt Mahrt, vorne: Michel Herbst und Fynn Beimgraben. Foto: Ines Güstrau up-down up-down Wilstermarsch erfahren Historische Personen laden auf Wilsters Alten Friedhof ein Von Ines Güstrau | 05.09.2022, 15:52 Uhr

Am Aktionstag „Wilstermarsch erfahren“ finden an zahlreichen Orten Veranstaltungen statt: auch der Alte Friedhof in Wilster hat Sonntag, 11. September, einiges zu bieten.