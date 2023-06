Mit einem Flyer wirbt die Stadt für die „Starthilfen für neue Ideen“. Foto: Ilke Rosenburg up-down up-down Innenstadtentwicklung in Schwung bringen Förderangebot der Stadt Wilster: Jetzt gibt es den Investitions- und den Beratungsgutschein Von Ilke Rosenburg | 28.06.2023, 19:09 Uhr

In Schleswig-Holstein betritt Wilster mit den Fördermitteln für Investition und Beratung Neuland. Damit soll Interesse geweckt werden, um das Leerstandsproblem in der Innenstadt in den Griff zu bekommen.