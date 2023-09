Bei einem Einsatz in Wewelsfleth hat ein polizeilich bereits bekannter Mann am Freitagabend (8. September) Widerstand geleistet. Dabei verletzten sich zwei Beamte so stark, dass sie nach Einsatzende nicht mehr dienstfähig waren.

Der Mann hat Müll auf der Fahrbahn in der Straße Wiesengrund verteilt, was ein Anwohner gegen 21.15 Uhr der Polizei meldete. Bei Eintreffen der Beamten lief er mit den Müllbehältern weg, kehrte aber kurz darauf wieder zurück und entleerte einen weiteren Mülleimer vor den Augen der Beamten. Trotz eindeutiger Aufforderung, das Verteilen des Mülls zu unterlassen, habe der 54-Jährige sein Tun nicht eingestellt. Vielmehr setzte er laut Polizeibericht zum Auskippen eines weiteren Behältnisses an.

Der Mann nahm eine drohende Haltung ein

Durch Zupacken am Arm wollten die Einsatzkräfte dies verhindern, woraufhin der Mann eine drohende Haltung eingenommen und versucht habe, einem der Polizisten ins Gesicht zu schlagen. „Dem Schlag wich der Betroffene aus und gemeinsam brachten die Einsatzkräfte den Aggressor zu Boden“, so Polizeisprecherin Merle Neufeld. Dabei habe der Wewelsflether einen solchen Widerstand geleistet, dass sich beide Beamte am Knie verletzten.



Letztlich kam der Mann ins Polizeigewahrsam und die beiden Beamten mussten zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Sie konnten beide anschließend ihren Dienst nicht mehr fortsetzen. Den 54-Jährigen erwartet nun eine Strafanzeige wegen des Widerstandes und der Körperverletzung.