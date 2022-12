So wie die Gruppe Aufwind begeisterten alle beteiligten Chöre das Publikum. Foto: Ilke Rosenburg up-down up-down Adventskonzert in St. Margarethen Weihnachtliche Stimmung mit abwechslungsreichem Chorprogramm Von Ilke Rosenburg | 09.12.2022, 17:05 Uhr

Die Akteure wurden mit großem Applaus für ihre Darbietungen belohnt. Am 10. Dezember schließt sich in der St. Margarethener Kirche ein Weihnachtskonzert mit dem Musikzug Hohenaspe an.