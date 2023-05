Das Wahrzeichen der Wilstermarsch erstrahlt in neuem Glanz mit frisch renovierten Flügeln. Foto: Ulf Güstrau up-down up-down Rumflether Mühle Aurora und Bockmühle Honigfleth Viele Besucher beim Mühlentag in der Wilstermarsch Von Ulf Güstrau | 29.05.2023, 15:43 Uhr

Der Förderverein der Bockmühle in Honigfleth feierte am Mühlentag sein 25-jähriges Bestehen. An der Rumflether Mühle Aurora gab es zudem historische Traktoren und Modellschiffe zu sehen.