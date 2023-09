Sie engagiert sich seit zwei Jahren für andere Martina Evers aus Landscheide ist landesweit einzige Dorfkümmerin für gleich sechs Gemeinden Von Ilke Rosenburg | 16.09.2023, 19:28 Uhr Martina Evers hat in Rendsburg über ihre Arbeit als Dorfkümmerin informiert. Foto: Akademie für ländliche Räume up-down up-down

Welche Aufgaben sie in der Wilstermarsch Nord-West übernimmt, darüber informierte sie jüngst am Stand der Akademie für ländliche Räume in Rendsburg.