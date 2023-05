KFZ-Meister Sven Franzen aus Ecklak hat für das große Rennen am übernächsten Wochenende auch einen Ford V8, Baujahr 1935, aufgemotzt. Foto: Ludger Hinz up-down up-down Beschleunigungsrennen in St. Michel In Hansons-Werkstatt in Ecklak wird jedes PS herausgekitzelt Von Ludger Hinz | 31.05.2023, 11:38 Uhr

Seit 15 Jahren veranstaltet Sven Franzen aus Ecklak das Topspeed-Beschleunigungsrennen auf dem Flugplatz in St. Michaelisdonn. Am Wochenende wird auch „Brösels“ Bruder Andi Feldmann am Start sein.