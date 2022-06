Schwingt in seiner Autowerkstatt in Ecklak den Schraubenschlüssel, um nicht nur amerikanische Oldtimer zu PS-starken Gefährten aufzumotzen: Sven Franzen. FOTO: Ludger Hinz Oldtimer-begeisterter Ecklaker Beschleunigungsrennen: Mit Buick Riviera geht Sven Franzen bei „TopSpeed“ an den Start Von Ludger Hinz | 18.06.2022, 06:47 Uhr

Der 53-jährige KFZ-Meister veranstaltet am Sonntag das Beschleunigungsrennen „TopSpeed“ auf dem Flugplatz Hopen in St. Michaelisdonn – und tritt gegen den US-Car-Spezialisten Klaus Bormann von DMAX an.