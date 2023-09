Die Seilfähre Else in Beidenfleth ist momentan außer Betrieb. Aufgrund eines Kupplungsschadens fährt die Fähre nicht. „Die Gummikupplung für die Kraftübertragung ist ausgefallen und muss ersetzt werden“, sagt dazu Klaus Zimmer von der Betreiber-UG. Der Grund für den Ausfall sei Verschleiß, denn die „neue“ Fähre Baujahr 2006 komme in die Jahre. Zimmer sagt weiter:

„Es ist momentan schwierig, an Ersatzteile zu kommen, niemand hat das im Regal liegen.“ Klaus Zimmer Geschäftsführer Fähre Else UG

Er hofft, dass bis spätestens Ende der Woche die neuen Teile eingebaut sind und der Betrieb wieder aufgenommen werden kann. Auf der Homepage www.stoerfähre-else.de gibt es laufend Neuigkeiten zu zum Betrieb – dort heißt es Stand Sonnabendabend (30. September) immerhin: „Else fährt voraussichtlich erst ab Donnerstag wieder. Wir versuchen, Else wieder schnellstmöglich flott zu kriegen.“