Besonderer Bummel bei frühlingshaftem Wetter Für Staunen sorgt am verkaufsoffenen Sonntag in Wilster Stelzenmann Pierre Pantalong Von Ines Güstrau | 26.03.2023, 18:49 Uhr

Die Wilsteraner Geschäfte lockten viele Besucher in die Innenstadt. So einige unternahmen aber auch einen Abstecher zum Wahrzeichen der Wilstermarsch, der Bockmühle in Honigfleth. Dort wurde die Mühlensaison eröffnet.