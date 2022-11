Wilsters Stadtwerkeleiter René Quurk und seine Stellvertreterin Elina Heesch. Foto: Ilke Rosenburg up-down up-down Explodierende Strom- und Gaspreise Stadtwerke Wilster raten: Bei Zahlungsproblemen mit Versorger reden und Lösungen finden Von Ilke Rosenburg | 19.11.2022, 17:13 Uhr

In Wilster gab und gibt es in diesem Jahr mehrere Fälle, in denen Mieter mit Stromsperren konfrontiert wurden, weil es von Vermietern keine Zahlung gab.