Ein tolles Bücherangebot, finden Constance Hartnack (l.) vom Stadtbücherei-Team und Katja Keil, Bücherflohmarkt-Besucherin aus Bayern. Foto: Ilke Rosenburg up-down up-down Bücherflohmarkt der Stadtbücherei Wilster „Es sind so viele tolle Bücher“ – Lese-Fan Katja Keil beim Flohmarkt in Wilster Von Ilke Rosenburg | 11.11.2022, 18:41 Uhr

Auch am Sonnabend, 12. November, besteht noch die Möglichkeit, beim Flohmarkt in Wilster in den Bücherkisten zu stöbern.