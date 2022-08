Die Gastgeber freuten sich über mehr als 250 Mopedfahrer zum 20. Treffen der 50-Kubik-Maschinen (v.l.): André Lüders (Gastgeber), Ralph-Ali Müller (Feuerspucker), Christina Lüders (Inhaberin „Landgasthof Lüders“) und Claudia Karstens (Mitorganisatorin). Foto: Ludger Hinz up-down up-down „50-Kubik-Treffen“ in Wewelsfleth Mehr als 250 „Wirtschaftswunder-Mopeds“ auf Gasthof-Parkplatz Von Ludger Hinz | 29.08.2022, 06:00 Uhr

„Toll Organisation“ und eine „schöne Ausfahrt“ – so bewerteten die Teilnehmer das Moped-Treffen am „Landgasthof Lüders“ in Wewelsfleth.