Eine ganze Menge blauer Säcke voll Müll kam am Ende der zweistündigen Sammlung zusammen. Foto: Ulf Güstrau up-down up-down Aktion „Saubere Landschaft“ in Wilster Rekordbeteiligung: 100 Freiwillige sammeln Müll in Wilster Von Ulf Güstrau | 19.03.2023, 14:34 Uhr

Die Veranstalter freuten sich über so viele Teilnehmer bei der jährlichen Müllsammelaktion in Wilster. Dadurch konnten Ecken der Stadt gereinigt werden, in die man sonst kaum kam, sagte Mitorganisator Jürgen Ruge.