„Die Wilstermarsch erfahren“ Regiobranding-Lenkungsgruppe besucht Mischfutterwerk in Hochfeld Von Sönke Rother | 06.06.2023, 15:44 Uhr

In einer exklusiven Führung erlebte das Organisationsteam des Regiobranding-Aktionstags das Mischfutterwerk in Hochfeld. Bei „Die Wilstermarsch erfahren“ am 10. September haben Besucher ebenfalls die Gelegenheit einen besonderen Blick in das Werk und über die Marsch zu erleben.