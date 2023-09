Zwei Smiley-Ampeln angeschafft Wilster fährt fair – Förderverein sorgt für Geschwindigkeits-Check am Neuen Rathaus in Wilster Von Ilke Rosenburg | 09.09.2023, 11:01 Uhr Vorsitzender Holger Stamm mit der Vereins-Tafel und dem Aufdruck „Wilster fährt fair“. Foto: Ilke Rosenburg up-down up-down

Der Förderverein Historische Rathäuser in Wilster will Autofahrer, aber besonders auch LKW deutlicher dazu anregen, sich in der Rathausstraße und am Rathausplatz an Tempo 30 zu halten. Auch zum Schutz des Rathaus-Gemäuers.