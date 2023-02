Laden zum Konzert: Tord Siemen und Hartwig Barte-Hanssen (r.) gestalten zusammen mit Franziska Mohrdiek ein kontrastreiches Programm. Foto: Privat up-down up-down Pop meets Classic Franziska Mohrdiek, Tord Siemen und Hartwig Barte-Hanssen bieten „Konzert der Kontraste“ in Wilster Von Ilke Rosenburg | 10.02.2023, 07:05 Uhr

Bei der Musikveranstaltung zum Valentinstag in der St.-Bartholomäus-Kirche erklingen Songs von Adele und Avicii ebenso wie Orgelvariationen über den Titanic-Choral „Nearer, my God, to thee“. Der Eintritt soll den Erdbebenopfern zugute kommen.