Gibt am Wochenende zwei Konzerte: der belgische Orgelvirtuose Eric Hallein. Foto: Kirchengemeinde Wilster up-down up-down Orgelvirtuose in Wilster und Krempe Eric Hallein spielt Werke aus Barock und Romantik Von sh:z | 21.10.2022, 07:46 Uhr

Der Belgier ist am 22. und 23. Oktober in den Kirchengemeinden zu Gast und gibt seine Konzerte in der Reihe „Orgel.Punkt 2022“.