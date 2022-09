Planen und organisieren die „5. Musiknacht Wilster“: Sandra Wolfsteller und Torben Voß. Foto: Ludger Hinz up-down up-down Musiknacht in Wilster Zehn Bands in zehn Geschäften – von 19 bis 24 Uhr Von Ludger Hinz | 07.09.2022, 16:49 Uhr

Zuletzt gab es sie vor drei Jahren, nun soll es in Wilster wieder musikalisch hoch her gehen: Am Freitag präsentiert die 5. Musiknacht viele Livebands mitten in der Stadt.