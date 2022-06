Nur zwei Flügel bespannt: Die Bockmühle in Honigfleth förderte mit Windkraft Wasser. FOTO: Ines Güstrau Mühlentag 2022 Frische Brise lässt Mühlen in der Wilstermarsch klappern Von Ulf und Ines Güstrau | 06.06.2022, 15:59 Uhr

An der Rumflether Mühle Aurora und an der Bockmühle in Honigfleth nutzten viele Besucher die Gelegenheit, am Mühlentag die historischen Mühlen in Betrieb zu sehen.