Freischaffende Künstlerin und Dozentin Marlene Hoffmann aus Wilster: Faszination Natur und Meer mit Kunstharz Von Ilke Rosenburg | 16.10.2023, 05:30 Uhr Das Meer fasziniert sie: Marlene Hoffmann aus Wilster. Foto: Ilke Rosenburg up-down up-down

Die 33-Jährige ist Expertin auf dem Gebiet der Resin-Kunst und gibt auch Workshop sowie Kreativkurse in ihrem Atelier in Wilster. Gerade präsentiert sie ihre Werke in einer Ausstellung in Wittbek.