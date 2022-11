Eine einzigartige Atmosphäre herrscht bei der Lütt Wiehnacht in Wilster. Foto: sh:z up-down up-down Gewerbeverein Wilster lädt ein Stimmungsvoller Advent mit Lütt Wiehnacht und Lichterdonnerstagen Von Ilke Rosenburg | 21.11.2022, 18:06 Uhr

Nach zwei Jahren Pause soll es endlich wieder einen kleinen Weihnachtsmarkt in der Stadt geben. Und die in der Corona-Zeit so erfolgreichen Lichterdonnerstage werden die Geschäftsleute ebenfalls in der Innenstadt veranstalten.