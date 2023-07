Die Kunstwerke im Garten lockten viele Besucher Foto: Privat up-down up-down Vielfältige Ausstellung „Kultur im Garten“ wird überraschender Erfolg für Wewelsflether Kulturlabor Von rg/sh:z | 18.07.2023, 19:07 Uhr

Sechs Künstler präsentierten Bilder, Fotografien, Möbel, Keramik und Plastiken in Haus und Garten von Carola Jansen. Wiederholung nicht ausgeschlossen. Neue Idee aus dem Kulturlabor: „Tango am Hafen“ in Wewelsfleth.