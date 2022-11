Peter Labendowicz sammelt mit seinem Helferteam Spenden für den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge. Foto: Ilke Rosenburg up-down up-down Sammlung Kriegsgräberfürsorge in Wilster Weltweit Projekte unterstützen – und deutliche Zeichen setzen gegen den Krieg Von Ilke Rosenburg | 04.11.2022, 18:00 Uhr

Volksbund-Kreis- und Ortsvorsitzender Peter Labendowicz wird mit seinem Helferteam am Mittwoch in der Marschenstadt Spenden sammeln. Am Sonntag wird mit einer Kranzniederlegung der Kriegsopfer gedacht.