Klimaschutzaktivisten des Bündnisses Ende Gelände haben am Dienstag (22. August) bei Brunsbüttel in Schleswig-Holstein einen Teil der Baustelle für eine LNG-Pipeline blockiert.

Das Bündnis sprach von etwa 50 Teilnehmern. Sie besetzten seit dem frühen Morgen mehrere Baumaschinen auf einem Gelände im Bereich Büttel (Wilstermarsch). Über die dort im Bau befindliche Leitung soll Erdgas vom ebenfalls im Bau befindlichen LNG-Terminal in Brunsbüttel in das Netz eingespeist werden. Statt endlich aus den fossilen Energien auszusteigen, wolle die Bundesregierung ihre Gasimporte noch steigern, kritisiert die Sprecherin des Bündnisses, Rita Tesch. Mit dem Bau der Pipeline finde ein Klimaverbrechen statt. Tesch sagt:

„Wir erleben gerade das heißeste Jahr aller Zeiten. Auf jedem Kontinent gibt es heftigste Naturkatastrophen. Menschen sterben und ganze Regionen werden verwüstet.“ Rita Tesch Sprecherin Ende Gelände

Mit friedlichem, aber nachdrücklichen Protest wolle Ende Gelände dagegen einschreiten. Es habe bei der Besetzung der Baustelle keine Probleme gegeben, die für die Gasunie Deutschland dort tätigen Mitarbeiter hätten umgehend den Bereich verlassen. Kurz darauf sei dann auch die Polizei am Protestort am Holstendamm eingetroffen. Laut Tesch ist eine eintägige Protestaktion geplant. Die Beamten beobachteten das Geschehen. Ende Gelände war vor allem durch Aktionen an deutschen Braunkohlerevieren bekannt geworden, protestiert aber auch bereits gegen LNG-Terminals

Das Bündnis „Ende Gelände" besetzt eine LNG-Baustelle in Brunsbüttel. Foto: Bodo Marks

Mit Protestaktionen wie diese werde die Gasunie immer wieder konfrontiert, so Unternehmenssprecher Philipp von Bergmann-Krohn auf Anfrage. Jeder habe ein Recht auf freie Meinungsäußerung. Schwierig werde es nur, wenn es zu Sachbeschädigung und Nötigung komme. Gasunie bemühe sich um Deeskalation, die Arbeiter seien daher sofort von der Baustelle runtergenommen worden. Die Aktion sei für das Unternehmen zwar ärgerlich, zumal gerade das Erdreich offen liege. Aber für den Gesamtablauf der Arbeiten sei sie nicht einschneidend. Die geplante Fertigstellung des Leitungsnetzes bis Ende des Jahres sei nicht in Gefahr.

Bergmann-Korn unterstreicht die hohe Bedeutung dieser Leitung zwischen Brunsbüttel und Hetlingen (Kreis Pinneberg), um die nach Beginn der russischen Invasion in der Ukraine ausbleibenden Gaslieferungen aus Russland durch Flüssiggas zu ersetzen. Er wies zudem darauf hin, dass das Leitungssystem, sobald es nicht mehr für Gas benötigt werde, problemlos auch für Wasserstoff genutzt werden könne.

Die Klima-Aktivisten sehen im Bau der Pipeline ein Klimaverbrechen. Foto: Bodo Marks

Dass es den ganzen Tag über friedliche auf der Baustelle ablief, bestätigte am späteren Nachmittag die Polizei. „Auch in den Nachmittagsstunden begleitet die Polizei noch lageangepasst die Aktion, bei der eine Gruppe von ungefähr 50 Personen Baufahrzeuge auf dem Baustellengelände besetzen“, meldete die Itzehoer Polizeipressesprecherin Astrid Heidorn. Die Lage sei unverändert ruhig.