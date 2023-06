Marco Michaelsen freut sich, dass Adriano beim Kindertag in Wewelsfleth auftreten wird. Foto: Ilke Rosenburg up-down up-down Auftritt auf der Bühne an der Mehrzweckhalle Voice-Kids-Star Adriano singt beim Kindertag in Wewelsfleth Von Ilke Rosenburg | 14.06.2023, 12:27 Uhr

Marco Michaelsen, Inhaber der Gaststätte in der Mehrzweckhalle, veranstaltet am 17. Juni ein buntes Fest für Kinder mit weiteren Überraschungen. Der Erlös kommt der Kita und den TSV-Kids in Wewelsfleth zugute.