SPD-Bürgermeister-Kandidatin Karin Lewandowski am Klavier. Musik ist neben dem Segeln ihr großes Hobby. Foto: Ilke Rosenburg up-down up-down SPD-Bürgermeisterkandiddatin Karin Lewandowski will Wilsteraner Bürger stärker in Entscheidungen mit einbeziehen Von Ilke Rosenburg | 13.04.2023, 18:55 Uhr

Bei der Kommunalwahl steht die Gleichstellungsbeauftragte auf dem Listenplatz eins der Sozialdemokraten in Wilster. Sie fordert mehr Bürgerbeteiligung und will die Lebensqualität in der Marschenstadt verbessern.