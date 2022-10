Jeder Wahlberechtigte hat eine Wahlbenachrichtigung zur Kirchengemeinderatswahl 2022 erhalten. Foto: Ilke Rosenburg up-down up-down Kirchengemeinderatswahl am 27. November Im Pfarrsprengel Wilstermarsch bleiben die Gemeinden noch autark Von Ilke Rosenburg | 29.10.2022, 19:40 Uhr

An diesem Wochenende und später stellen sich in Wilster, Wewelsfleth, Brokdorf und St. Margarethen in Gemeindeversammlungen die Kandidaten vor, in Beidenfleth ist das bereits erfolgt. 4953 Menschen sind im gesamten Pfarrsprengel aufgerufen, an die Wahlurnen zu gehen.