Die „Jahrmarktsdisco-Stadtfest-Party 2022“ soll das überwiegend jugendliche Publikum nach dem Besuch des Volksfests nachts noch zum Tanzen bringen. FOTO: Ludger Hinz up-down up-down Tanz und Musik in Wilster Nach zwei Jahren Corona-Pause wieder die Jahrmarkts-Disco Von Ludger Hinz | 10.07.2022, 18:00 Uhr

Vier Diskjockeys an drei Tagen legen im Colosseum in Wilster auf. Erstes Event ist am Freitag, 15. Juli.