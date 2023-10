Am Donnerstagnachmittag (12. Oktober) hat ein Unbekannter aus einem vermutlich nicht verschlossenen Fahrzeug in Wilster ein Smartphone entwendet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Dieb geben können.



Um 15.50 Uhr stellte eine Frau ihren VW auf dem Parkplatz Höhe Steindamm ab und ging in den dortigen Supermarkt. Bei ihrer Rückkehr musste sie feststellen, dass ihr iPhone aus dem Touran fehlte. Es hatte sichtbar auf dem Beifahrersitz gelegen. Einbruchspuren lagen laut Polizei nicht vor. „Wahrscheinlich hatte Anzeigende ihr Auto nicht verschlossen“, so Polizeisprecherin Merle Neufeld.



Die Schadenssumme belaufe sich auf etwa 600 Euro. Wer etwas beobachtet hat, sollte sich bei der Polizei in Wilster unter der Telefonnummer 04823/92270 melden.

