Anwohner riefen die Feuerwehr Großfeuer in Wilster: Reetgedeckte Scheune brennt ab Von Florian Sprenger | 02.09.2023, 09:33 Uhr Der Funkenflug erschwerte die Arbeit der Feuerwehr in Wilster. Foto: Florian Sprenger up-down up-down

Ein Großbrand hielt in der Nacht zu Samstag die Feuerwehr in Wilster in Atem: Eine mit Reet gedeckte Scheune fiel den Flammen zum Opfer. Aufmerksame Anwohner hatten das Feuer bemerkt.