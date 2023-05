Da fließt viel Wasser die Rutsche herunter: Svenja Kroos aus Wewelsfleth sah ihren beiden Söhnen Jonas (hinten) und Marten beim Rutschen zu. Foto: Ludger Hinz up-down up-down Saisonstart am Deich Freibad in Brokdorf eröffnet: „Alle sind süchtig nach Schwimmbad“ Von Ludger Hinz | 21.05.2023, 14:50 Uhr

Auch wenn das Wetter nicht durchgehend mitspielte, war der Besuch am Eröffnungstag bereits gut. Mehr als 150 Gäste kamen ins Freibad an Diek in Brokdorf.