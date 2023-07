Er will nach jahrzehntelanger Erfahrung in der Musikszene nun wieder durchstarten als Rockmusiker: Frank Westphalen aus Wilster mit seiner pinkfarbenen „Harley Benton“-Glamgitarre. Foto: Ludger Hinz up-down up-down Der Musiker spielt eigene Songs Frank Westphalen aus Wilster brennt für die Rockmusik Von Ludger Hinz | 03.07.2023, 05:30 Uhr

Der 52-Jährige träumt seine Melodien und setzt sie um. In Wilster hat er sich ein eigenes Studio eingerichtet und liebt Live-Auftritte wie am 8. Juli beim Drachenbootrennen in Glückstadt und am 15. September bei der Wilsteraner Musiknacht.